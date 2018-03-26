Москва передала регионам автобусы и трамваи

Более 120 автобусов и трамваев передала Москва четырем регионам РФ

«Департамент городского имущества безвозмездно передал в Нижний Новгород, Смоленск, Тульскую, Ульяновскую области столичный транспорт — всего 126 трамваев и автобусов», — говорится в сообщении. Более 120 автобусов и трамваев было передано безвозмездно четырем регионам России из Москвы . Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.

Весь транспорт, замененный в столице более современным, передается на безвозмездной основе.