Москва передала регионам автобусы и трамваи

Более 120 автобусов и трамваев было передано безвозмездно четырем регионам России из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.
«Департамент городского имущества безвозмездно передал в Нижний Новгород, Смоленск, Тульскую, Ульяновскую области столичный транспорт — всего 126 трамваев и автобусов», — говорится в сообщении.
Пресс-служба отметила, что Нижнему Новгороду передается 11 трамваев, в Ульяновской области — 11 трамваев, Тульской области— 84 автобуса, Смоленску— 20 трамваев.
Пресс-служба добавила, правительством Москвы регулярно принимаются решения по передаче транспорта в регионы. «За последнее время департаментом городского имущества передано 536 единиц транспортной техники в собственность Вологодской, Ярославской, Ульяновской, Рязанской, Тульской, Брянской, Новгородской областей, Пермского края, Республик Карелия и Марий Эл, городов Махачкалы и Иркутска», — говорится в тексте.
Весь транспорт, замененный в столице более современным, передается на безвозмездной основе.