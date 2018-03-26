Центральный парк в Солнцеве ждет благоустройство

На западе Москвы появится новое пространство жизни. Гордость района Солнцево-парк Центральный преобразится.

Как отмечает первый заместитель главы управы района Солнцево Андрей Извеков, Мосводоканал приведет в порядок водоем парка: очистит дно и укрепит берега. После чего планируется полностью обновить дорожно-тропиночную сеть на этой зеленой территории, организовать современные игровые и спортивные площадки, установить лавочки, урны, опоры освещения — 80 дополнительных к уже имеющимся), что сделает парк светлее и уютнее в вечернее время.

Рядом с прудом появятся пикниковые точки, туалет, места для аттракционов, пункты проката спортинвентаря, эстрадная площадка. Парк будет оборудован для нужд маломобильных посетителей. Благоустройство стартует после окончания строительства станции метро «Солнечная», прилегающая к ней зона и подходы станут частью единого прогулочного пространства. Малые архитектурные формы установят и рядом с улицей Богданова.