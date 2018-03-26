Ещё
Центральный парк в Солнцеве ждет благоустройство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центральный парк в Солнцеве ждет благоустройство 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
На западе Москвы появится новое пространство жизни. Гордость района Солнцево-парк Центральный преобразится.
Как отмечает первый заместитель главы управы района Солнцево Андрей Извеков, Мосводоканал приведет в порядок водоем парка: очистит дно и укрепит берега. После чего планируется полностью обновить дорожно-тропиночную сеть на этой зеленой территории, организовать современные игровые и спортивные площадки, установить лавочки, урны, опоры освещения — 80 дополнительных к уже имеющимся), что сделает парк светлее и уютнее в вечернее время.
Рядом с прудом появятся пикниковые точки, туалет, места для аттракционов, пункты проката спортинвентаря, эстрадная площадка. Парк будет оборудован для нужд маломобильных посетителей. Благоустройство стартует после окончания строительства станции метро «Солнечная», прилегающая к ней зона и подходы станут частью единого прогулочного пространства. Малые архитектурные формы установят и рядом с улицей Богданова.
На Западе Москвы: последние новости
В «Московском культурном форуме -2018» примут участие творческие площадки ЗАО Солнцево ждет реконструкция дорожной сети «Цветущий сад» появился на одной из путевых стен станции метро «Мичуринский проспект»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Мавроди255
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия309
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП173
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово75
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:48
Умер Сергей Мавроди
Происшествия
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение