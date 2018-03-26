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Женщина скончалась в московском метро
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Женщина скончалась в московском метро 

360tv.ru 41 минуту назад
В столичной подземке умерла пассажирка метро. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
Инцидент произошел в поезде на станции метро «Киевская».
Среди очевидцев произошедшего были журналисты. Они пояснили, что женщине стало плохо в вагоне, затем ее вынесли на станцию. Медики пытались реанимировать ее, но не смогли.
Дальнейшая информация уточняется.
В феврале сообщалось, что женщина скончалась от травмы головы на станции метро «Пушкинская». Девушка находилась на платформе станции «Пушкинская», где и получила поездную травму головы несовместимую с жизнью.
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