Женщина скончалась в московском метро

В столичной подземке умерла пассажирка метро. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел в поезде на станции метро «Киевская».

Среди очевидцев произошедшего были журналисты. Они пояснили, что женщине стало плохо в вагоне, затем ее вынесли на станцию. Медики пытались реанимировать ее, но не смогли.

Дальнейшая информация уточняется.

В феврале сообщалось, что женщина скончалась от травмы головы на станции метро «Пушкинская». Девушка находилась на платформе станции «Пушкинская», где и получила поездную травму головы несовместимую с жизнью.