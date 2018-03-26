Солнцево ждет реконструкция дорожной сети

Жители района Солнцево спрашивают:будет ли расширен дублер вдоль улицы Авиаторов?

Префект округа Алексей Александров : Ситуация в районе с удобными дорогами и подъездами к крупных социальным объектам проблемная. Требуется масштабная реконструкция всей транспортной инфраструктуры, в том числе и указанной магистрали. Есть проекты по соединению Авиаторов и Родниковой. Предстоит много строить и реконструировать, расширять имеющиеся трассы. Над планом преобразований сегодня работают специалисты, им дал такое задание сам Мэр Москвы Сергей Собянин после посещения района Солнцево. Задумок много, лучшие будут воплощены в жизнь.

И еще…Открытие метро в районе Солнцеве существенно разгрузит Боровское шоссе. Строительство подземки — единственный действенный метод борьбы с пробками.