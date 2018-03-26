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Солнцево ждет реконструкция дорожной сети
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Солнцево ждет реконструкция дорожной сети 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Жители района Солнцево спрашивают:будет ли расширен дублер вдоль улицы Авиаторов?
Префект округа Алексей Александров: Ситуация в районе с удобными дорогами и подъездами к крупных социальным объектам проблемная. Требуется масштабная реконструкция всей транспортной инфраструктуры, в том числе и указанной магистрали. Есть проекты по соединению Авиаторов и Родниковой. Предстоит много строить и реконструировать, расширять имеющиеся трассы. Над планом преобразований сегодня работают специалисты, им дал такое задание сам Мэр Москвы Сергей Собянин после посещения района Солнцево. Задумок много, лучшие будут воплощены в жизнь.
И еще…Открытие метро в районе Солнцеве существенно разгрузит Боровское шоссе. Строительство подземки — единственный действенный метод борьбы с пробками.
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