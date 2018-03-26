Ещё
Цифровую автоматику для движения поездов установят на Каховской линии метро при интеграции ветки в БКЛ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цифровую автоматику для движения поездов установят на Каховской линии метро при интеграции ветки в БКЛ 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Южные горизонты
В рамках интеграции Каховской ветки столичного метро в Большую кольцевую линию (БКЛ) будут проведены работы по замене автоматики, а также продлены тупики и построена дополнительная вентиляционная камера. Об этом Агентству «Москва» рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
«В рамках работ по реконструкции планируется продлить тупики за станциями «Каховская» и «Каширская», построить дополнительную венткамеру за станцией «Каширская», также осуществить замену системы автоматики и телемеханики движения поездов с релейной на микропроцессорную. В части работ на платформенных участках и действующих вестибюлях окончательные объемы реконструкции будут определены после обследования их специалистами», — заявил он.
Как ранее сообщало Агентство «Москва», интеграцию Каховской линии метро в Большую кольцевую линию столичной подземки планируется начать до конца текущего года. В данный момент власти Москвы рассматривают два плана интеграции линии: в ночные «окна», либо с перекрытием линии на весь период работ.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 120 автобусов и трамваев передала Москва четырем регионам РФ Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля С.Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Мавроди264
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия312
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП173
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово78
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:48
Умер Сергей Мавроди
Происшествия
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение