Цифровую автоматику для движения поездов установят на Каховской линии метро при интеграции ветки в БКЛ

В рамках интеграции Каховской ветки столичного метро в Большую кольцевую линию (БКЛ) будут проведены работы по замене автоматики, а также продлены тупики и построена дополнительная вентиляционная камера. Об этом Агентству «Москва» рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев

«В рамках работ по реконструкции планируется продлить тупики за станциями «Каховская» и «Каширская», построить дополнительную венткамеру за станцией «Каширская», также осуществить замену системы автоматики и телемеханики движения поездов с релейной на микропроцессорную. В части работ на платформенных участках и действующих вестибюлях окончательные объемы реконструкции будут определены после обследования их специалистами», — заявил он.