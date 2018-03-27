Каховскую ветку объединят с Большой кольцевой линией метро

По словам Бочкарева, планируется продлить тупики за станциями "Каховская" и «Каширская» и построить дополнительную вентиляционную камеру за станцией "Каширская".

Самая короткая линия подземки войдет в состав южного участка Большой кольцевой линии — от станции "Проспект Вернадского" до "Каширской". На Каховской линии также построят три станции: "Улицу Новаторов", "Воронцовскую" и "Зюзино".

С "Проспекта Вернадского" будет пересадка на одноименную станцию красной ветки. С "Воронцовской" можно будет перейти на станцию "Калужская" Калужско-Рижской линии, а с "Улицы Новаторов" — на одноименную станцию в поселок Коммунарка.

Первый участок Большой кольцевой линии из пяти станций открыли 26 февраля. Пассажирами поездов столичной подземки с момента запуска стали 850 тысяч человек.