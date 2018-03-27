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Каховскую ветку объединят с Большой кольцевой линией метро
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Каховскую ветку объединят с Большой кольцевой линией метро 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Каховскую ветку метрополитена реконструируют и объединят с Большой кольцевой линией. Об этом заявил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
По словам Бочкарева, планируется продлить тупики за станциями "Каховская" и «Каширская» и построить дополнительную вентиляционную камеру за станцией "Каширская".
Самая короткая линия подземки войдет в состав южного участка Большой кольцевой линии — от станции "Проспект Вернадского" до "Каширской". На Каховской линии также построят три станции: "Улицу Новаторов", "Воронцовскую" и "Зюзино".
С "Проспекта Вернадского" будет пересадка на одноименную станцию красной ветки. С "Воронцовской" можно будет перейти на станцию "Калужская" Калужско-Рижской линии, а с "Улицы Новаторов" — на одноименную станцию в поселок Коммунарка.
Первый участок Большой кольцевой линии из пяти станций открыли 26 февраля. Пассажирами поездов столичной подземки с момента запуска стали 850 тысяч человек.
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