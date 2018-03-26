Более 80 шаттлов будут возить болельщиков на матч Россия — Франция в Петербурге

Санкт-Петербург , 26 марта. Контрольный матч между футбольными сборными России и Франции пройдет в Петербурге во вторник, 27 марта. 85 автобусов-шаттлов будут возить болельщиков до стадиона.

От станций метро «Петроградская», «Чкаловская», «Выборгская» до арены на Крестовском острове будут ходить бесплатные шаттлы. Будет организовано три маршрута: S3, S4, S6. Автобусы маршрута S3 проследуют от станции метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров, S4 также доедет до острова, но отправится от станции метро „Выборгская. Шатллы по маршруту S6 будут курсировать от метро „Чкаловская“ до Спортивной улицы.

Воспользоваться автобусами можно будет с 15.50 до 18.50 в день товарищеского матча, 27 марта. Об этом сообщает „Пассажиравтотранс“.

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