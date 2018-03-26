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В столице к середине рабочей недели ожидается до -10 градусов
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В столице к середине рабочей недели ожидается до -10 градусов 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В середине рабочей недели столбики термометров в Москве покажут до -10 градусов. Минимальная температура придется на ночные часы среды, четверга и пятницы, сообщает центр погоды «Фобос».
Днем температура не поднимется выше +5 градусов. Существенных осадков в столице не ожидается.
В понедельник, 26 марта, ожидается до +6 градусов, в ночные часы — на два градуса ниже. Однако уже со вторника московский регион снова окажется во власти холодной воздушной массы.
По прогнозам синоптиков, климатическая весна придет в столицу 3 апреля. С этого дня в мегаполисе ожидается резкое потепление.
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