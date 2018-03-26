Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi

Почти 50 московских отделений «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi

«Почта России» запустила тестовый проект по оснащению отделений почтовой связью бесплатным Wi-Fi. На первом этапе беспроводной интернет будет доступен для клиентов 46 наиболее проходимых отделений почтовой связи Москвы», — говорится в сообщении. В московских отделениях « Почты России » появился бесплатный Wi-Fi, сообщили в пресс-службе «Почты России».

В пресс-службе отметили, что о наличии Wi-Fi информируют специальные наклейки. Подключиться к сети можно с помощью любого мобильного устройства — смартфона, планшета или ноутбука. Для подключения нужно выбрать Russian_Post_Free из списка доступных подключений и пройти авторизацию.

Установка Wi-Fi в отделениях связи позволит клиентам быть в курсе актуальных предложений «Почты России», в любое время получать нужную информацию и оставаться на связи. Проект реализуется совместно с АО «ЭР-Телеком Холдинг» (под брендом «Энфорта). В случае успеха пилотного проекта он будет расширен и на другие крупные города России

»Почта России» — федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов — около 350 тыс. почтовых работников.