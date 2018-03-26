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Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
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Почти 50 московских отделений «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi, сообщили в пресс-службе «Почты России».
«Почта России» запустила тестовый проект по оснащению отделений почтовой связью бесплатным Wi-Fi. На первом этапе беспроводной интернет будет доступен для клиентов 46 наиболее проходимых отделений почтовой связи Москвы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что о наличии Wi-Fi информируют специальные наклейки. Подключиться к сети можно с помощью любого мобильного устройства — смартфона, планшета или ноутбука. Для подключения нужно выбрать Russian_Post_Free из списка доступных подключений и пройти авторизацию.
Установка Wi-Fi в отделениях связи позволит клиентам быть в курсе актуальных предложений «Почты России», в любое время получать нужную информацию и оставаться на связи. Проект реализуется совместно с АО «ЭР-Телеком Холдинг» (под брендом «Энфорта). В случае успеха пилотного проекта он будет расширен и на другие крупные города России.
»Почта России» — федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов — около 350 тыс. почтовых работников.
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