С начала года в Ульяновске сошли с рельсов семь трамваев

Уже седьмой (!) трамвай с начала года сошёл с рельсов 27 марта, произошло это в 8 утра на улице Репина в северной части города. Вот что сообщил глава администрации города Алексей Гаев:

— Вагон, сошедший с рельсов, из числа подаренных (бывших в эксплуатации. — Ред.) нашему городу. Движение электротранспорта из-за ДТП на этом участке было временно парализовано.

Кстати, Гаев потребовал от руководства «Ульяновскэлектротранса» разобраться в случаях со сходами трамваев с рельсов, а также провести дополнительный инструктаж с водителями.