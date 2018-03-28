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С начала года в Ульяновске сошли с рельсов семь трамваев
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

С начала года в Ульяновске сошли с рельсов семь трамваев 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Уже седьмой (!) трамвай с начала года сошёл с рельсов 27 марта, произошло это в 8 утра на улице Репина в северной части города. Вот что сообщил глава администрации города Алексей Гаев:
— Вагон, сошедший с рельсов, из числа подаренных (бывших в эксплуатации. — Ред.) нашему городу. Движение электротранспорта из-за ДТП на этом участке было временно парализовано.
Кстати, Гаев потребовал от руководства «Ульяновскэлектротранса» разобраться в случаях со сходами трамваев с рельсов, а также провести дополнительный инструктаж с водителями.
Кстати, 24 марта на ул. Верхнеполевой в Ульяновске трамвай маршрута №9 сошел с рельсов и повредил несколько припаркованных вдоль дороги автомобилей. Вот такие у нас крутые горки!
АиФ — Ульяновск: последние новости
Глаз почесал – грипп. Как отвязаться от простуд и инфекций? Надышаться друг другом не могут. Современная история Петра и Февронии Не повторить бы Кемерово где-нибудь в Ульяновске…
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