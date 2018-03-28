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В Москве отреставрирован бывший детский приют
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В Москве отреставрирован бывший детский приют 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В здании усадьбы купца Петра Котельникова проведены реставрационные работы. Департамент культурного наследия Москвы взял под свой контроль два дома усадьбы, которые ранее сдавались под детский приют.
«Фасады обоих зданий, выходящих на красную линию, решены идентично. Их декорировали в едином ампирном стиле, хотя поэтажное членение для каждого фасада было свое. Специалисты провели на объекте целый комплекс ремонтно-реставрационных работ: отмыли и отчистили стены и декор от красок и поздней штукатурки, укрепили кладку, провели работы по венчающему карнизу, металлическому окрытию, решеткам», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
Воссоздана штукатурка фасадов, обновлена поверхность здания по периметру, проведены другие работы.
Здание известно тем, что сдавалось под приют в начале XX века. Приют вмещал до 100 детей и был приходящим.
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