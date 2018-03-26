Бывший детский приют в центре Москвы отреставрировали

Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) принял реставрационные работы в здании усадьбы купца Петра Котельникова на ул. Кожевническая. В начале XX века два дома усадьбы сдавались под детский приют. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Фасады обоих зданий, выходящих на красную линию, решены идентично. Их декорировали в едином ампирном стиле, хотя поэтажное членение для каждого фасада было свое. Специалисты провели на объекте целый комплекс ремонтно-реставрационных работ: отмыли и отчистили стены и декор от красок и поздней штукатурки, укрепили кладку, провели работы по венчающему карнизу, металлическому окрытию, решеткам», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова

В частности, были промыты поверхности памятника, расчищены от масляной краски и других наслоений стены дома, отреставрирована лицевая поверхность кирпичной кладки. Реставраторы воссоздали штукатурку фасадов, разделали вручную углы пересечения тяг горизонтальной и вертикальной поверхности, обработали поверхности антисептиком и окрасили фасады. По периметру здания устроена бетонная отмостка.

Двухэтажное кирпичное здание с надстроенным в 30-е гг. XIX века вторым этажом является объектом культурного наследия федерального значения. Вместе со вторым зданием, имеющим в основе палаты XVII столетия, входило в единый комплекс богатой усадьбы купца 2-й гильдии Петра Ардальоновича Котельникова. В начале XX столетия особняк сдавали под приют, основанный Императорским человеколюбивым обществом в Серпуховской части. Дети в заведении не проживали: дом являлся приходящим и был рассчитан на 100 подростков.