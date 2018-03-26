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Названы сроки начала работы фонтанов
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Сезон фонтанов в Москве начнется в конце апреля 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: РИА Новости
В конце апреля в Москве заработают фонтаны, точная дата будет определена позже, в зависимости от погоды, сообщает агентство Москва.
Сообщается, что все фонтаны заработают одновременно. На балансе ГБУ "Гормост" находится 67 фонтанов. На данный момент ведутся ремонтные работы фонтана в Царицыно, в частности, ведется демонтаж воздухоопорного купола.
"После демонтажа купола, будут проведены работы по подготовке фонтана к пуску: это целый комплекс мероприятий, включающий в себя монтаж электроники, насосов, покраска, общестроительные работы и так далее. К третей декаде апреля он будет уже готов к запуску", — рассказал заместитель начальника участка "Гормост-фонтаны" ГБУ "Гормост" Виталий Давыдов.
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