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Ученые сфотографировали китайскую станцию, падающую на Землю
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Ученые сфотографировали китайскую станцию, падающую на Землю 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Астрономам удалось сфотографировать китайскую бездействующую космическую станцию «Тяньгун-1», которая на днях должна упасть на Землю. Запуск станции состоялся 29 сентября 2011 года с помощью модернизированной ракеты-носителя «Чанчжэн-2F». Масса станции составлет 8,5 тонн, размеры 10 на 3,4 метра.
Астрономы, участвующие в итальянском проекте роботизированного телескопа Virtual Telescope Project сделали снимок станции утром 28 марта. На фотографии станция видна, как яркое пятно, за счет отражения солнечного света. «Сфотографировать станцию было чрезвычайно сложной задачей», — говорится на сайте проекта. Сложность связана с большой угловой скоростью, 18 градусов в минуту, с которой движется станция по небу.
На момент съемки станция находилась на высоте 220 километров. Согласно последним расчетам, она должна войти в атмосферу и сгореть в период времени между 31 марта и 1 апреля.
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