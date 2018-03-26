В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра до 15 м/с

Гидрометцентр России назвал потенциально опасной погоду в столице и Подмосковье 26 марта.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в понедельник, 26 марта, в столице и регионе ожидается облачная погода с небольшим количеством осадков, а также температура воздуха от 0 до 5 градусов тепла.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в Гидрометцентре России также сообщили об образовании гололедицы и порывах ветра до 15 м/с. По словам специалистов, такие погодные условия являются «потенциально опасными».

В связи с этим Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности в столичном регионе.