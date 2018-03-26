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Снег и морозы вернутся в Воронежскую область на рабочей неделе
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Снег и морозы вернутся в Воронежскую область на рабочей неделе 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Весна вновь откладывается. Пришедшее в Воронежскую область тепло покинет регион уже в конце рабочей недели — в четверг ночью температура опустится до -8, днём поднимется всего до -1. Кроме того, в область вернётся и снег. Словом, весна опять откладывается. В понедельник, 26 марта, днём до +3 и солнечно. Осадков не ожидается, ветер западного направления 5-10 м/с. Во вторник,27 марта, ночью -6 градусов, днём +2. Переменная облачность, снег с дождём, вечер западный, 6-11 м/с. В ночь на среду синоптики обещают -3 градуса и снегопад, днём +1 и снег с дождём. Будет солнечно, ветер западный 5-10 м/с. Четверг, 19 марта, станет самым холодным днём на неделе. Ночью до -8 градусов, днём до -1. Пасмурно, небольшой снег, ветер западный, 5-10 м/с. В пятницу,30 марта, ночью -7 и снег, днём до +1 и снег с дождём. Ветер восточный, 6-11 м/с. Екатерина Трещикова
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