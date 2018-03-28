Скульптуры на станции «Площадь революции» могут отреставрировать

Он подчеркнул, что скульптуры на станции являются объектами культурного наследия и их возможную реставрацию необходимо обсудить с московским метрополитеном. Емельянов добавил, что их будут реставрировать прямо на месте.

На «Площади революции» в каждой из арок установлены 76 бронзовых фигур. Когда-то их было 80, но в 1947 году во время открытия восточного вестибюля четыре скульптуры убрали.

Самые популярные скульптуры — рабочий с винтовкой, крестьянин в лаптях и пограничник с собакой, которой москвичи и туристы трут нос на удачу.