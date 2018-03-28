Ещё
На станции московского метро «Площадь революции» отреставрируют скульптуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На станции московского метро «Площадь революции» отреставрируют скульптуры 

Авторадио 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Как сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, после восстановления доступ к скульпторам ограничен не будет, их также можно будет «тереть на удачу». Станция «Площадь революции» открылась для пассажиров в 1938 году. Ее вестибюль около 80 бронзовых фигур, в том числе овчарка, революционный рабочий, девушка — «Ворошиловский стрелок» с винтовкой, хлебороб-механизатор, пионеры-авиамоделисты. Тереть «на удачу» нос овчарки — распространенная традиция среди москвичей и гостей столицы.
Авторадио: последние новости
Столичное управление МЧС ошибочно разместило экстренное предупреждение Каховскую ветку метро реконструируют и объединят с Большой кольцевой линии столичной подземки Старинную усадьбу купца Петра Котельникова на Кожевнической улице Москвы отреставрировали
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева314
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине426
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово276
Великобритания придумала наказание для России148
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке382
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение