На станции московского метро «Площадь революции» отреставрируют скульптуры 

Как сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, после восстановления доступ к скульпторам ограничен не будет, их также можно будет «тереть на удачу». Станция «Площадь революции» открылась для пассажиров в 1938 году. Ее вестибюль около 80 бронзовых фигур, в том числе овчарка, революционный рабочий, девушка — «Ворошиловский стрелок» с винтовкой, хлебороб-механизатор, пионеры-авиамоделисты. Тереть «на удачу» нос овчарки — распространенная традиция среди москвичей и гостей столицы.