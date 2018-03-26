Ещё
Инспекторы службы безопасности метро Москвы досмотрели около 5 млн единиц багажа в феврале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инспекторы службы безопасности метро Москвы досмотрели около 5 млн единиц багажа в феврале 

РИАМО 28 минут назад
Фото: РИАМО
Около 5 миллионов единиц багажа досмотрели инспекторы службы безопасности Московского метрополитена в феврале 2018 года, все сотрудники работают в усиленном режиме, сообщил в понедельник РИАМО руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Почти 5 миллионов единиц багажа досмотрели инспекторы метро в феврале 2018 году, это в 2,9 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такой рост связан с переходом досмотровых служб московского метрополитена на усиленный режим работы. На станциях увеличен штат инспекторов, возросло общее число проверок», — сказал Ликсутов.
Он добавил, что досмотр багажа позволяет выявить запрещенные к перевозке предметы. Проверка занимает всего несколько минут, однако помогает всесторонне защитить пассажиров метро.
«Мы просим москвичей с пониманием отнестись к подобным мероприятиям. Всего с начала года в метрополитене было выявлено 20 тысяч нарушений. Чаще всего пассажиров привлекают за безбилетный проезд, неправомерное использование транспортной карты, незаконное предпринимательство и попрошайничество», — пояснил заместитель мэра.
РИАМО: последние новости
Около 10 тыс смотровых колодцев заменят в Москве до конца 2018 года До 0 градусов может потеплеть в Московском регионе к выходным Облачная погода и до 3 градуса тепла ожидается в Московском регионе в четверг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасение людей в Кемерово попало на видео115
Польша нашла альтернативу российскому газу156
МВД и СБ Украины перешли на сторону России754
Четвертый человек задержан по делу о ЧП в Кемерове39
Болтон записал обращение к Совфеду29
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
Из ТЦ «Зимняя вишня» спасли 20 человек
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение