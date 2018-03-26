Инспекторы службы безопасности метро Москвы досмотрели около 5 млн единиц багажа в феврале

Максим Ликсутов. Около 5 миллионов единиц багажа досмотрели инспекторы службы безопасности Московского метрополитена в феврале 2018 года, все сотрудники работают в усиленном режиме, сообщил в понедельник РИАМО руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

«Почти 5 миллионов единиц багажа досмотрели инспекторы метро в феврале 2018 году, это в 2,9 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такой рост связан с переходом досмотровых служб московского метрополитена на усиленный режим работы. На станциях увеличен штат инспекторов, возросло общее число проверок», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что досмотр багажа позволяет выявить запрещенные к перевозке предметы. Проверка занимает всего несколько минут, однако помогает всесторонне защитить пассажиров метро.

«Мы просим москвичей с пониманием отнестись к подобным мероприятиям. Всего с начала года в метрополитене было выявлено 20 тысяч нарушений. Чаще всего пассажиров привлекают за безбилетный проезд, неправомерное использование транспортной карты, незаконное предпринимательство и попрошайничество», — пояснил заместитель мэра.