Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе

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Зоны отдыха появятся во дворах домов жилого комплекса «Мещерский лес» в ближайшие два года 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вдоль жилого комплекса будет расположен бульвар протяженностью 1,1 тысячи метров.
Во дворах домов жилого комплекса «Мещерский лес» в ближайшие два года будут обустроены дворы-дачи.
"Дворы-дачи появятся у домов рядом с метро «Говорово» в ближайшие два года. Для каждого инвестор разработал свой проект благоустройства. Такие благоустроенные дворы-дачи появятся в рамках реализации проекта ЖК «Мещерский лес», расположенного на западе Москвы между Боровским шоссе и Мещерским парком. У каждого из дворов появится «свое лицо» и свое «заглавное дерево», — сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
Отмечается, что на дворовых территориях высадят клены и липы, при этом для покрытий будут использоваться натуральные материалы — древесная кора, песок и щепа. Зоны отдыха для пожилых людей и маленьких детей будут расположены внутри дворов, а все необходимое для активного досуга — за их пределами. Вдоль жилого комплекса будет расположен бульвар протяженностью 1,1 тысячи метров. К нему будут выходить все значимые объекты инфраструктуры — дворы, железнодорожная станция «Сколково», школы, детский сад, игровые площадки, передает агентство «Москва».
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