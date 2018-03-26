Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе

Вдоль жилого комплекса будет расположен бульвар протяженностью 1,1 тысячи метров.

"Дворы-дачи появятся у домов рядом с метро «Говорово» в ближайшие два года. Для каждого инвестор разработал свой проект благоустройства. Такие благоустроенные дворы-дачи появятся в рамках реализации проекта ЖК «Мещерский лес», расположенного на западе Москвы между Боровским шоссе и Мещерским парком. У каждого из дворов появится «свое лицо» и свое «заглавное дерево», — сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Во дворах домов жилого комплекса «Мещерский лес» в ближайшие два года будут обустроены дворы-дачи.