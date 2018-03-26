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В столице заменят смотровые колодцы
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Около 10 тыс. смотровых колодцев заменят в Москве до конца 2018 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве в текущем году планируют заменить порядка 10 тысяч смотровых колодцев, также будут установлены около 2 тысяч новых крышек на люки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«До конца 2018 года «Мосводосток» заменит около 10 тысяч смотровых колодцев в разных частях Москвы. Их обновят во всех столичных округах, на крупных трассах, вылетных магистралях, МКАД и Третьем транспортном кольце. Во время замены колодцев также установят около 2 тысяч новых крышек на люки», — говорится в сообщении.
Новые крышки выполнят из прочного чугуна. Они будут способны выдерживать резкие перепады температур и нагрузку до 90 тонн.
«В первую очередь мы реконструируем сети, срок эксплуатации которых подходит к концу, а также участки с дефектами. Особое внимание уделяется ливневой канализации рядом с социально значимыми объектами: школами, детскими садами и поликлиниками», — сказал представитель пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.
Он отметил, что смотровые колодцы являются важной частью городской ливневой системы. Коммунальные работники спускаются в них для очистки, ремонта или прокладки новых канализационных труб. Со временем колодцы изнашиваются, что затрудняет коммунальщикам доступ в ливневую сеть.
«Помимо обновления смотровых колодцев, «Мосводосток» ежегодно убирает мусор и заменяет трубы ливневой канализации. Это увеличивает их пропускную способность в среднем на 20-30%», — добавил представитель пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.
Всего ливневая канализация в Москве включает около 113,5 тысяч дождеприемных и 262,2 тысячи смотровых колодцев. В их числе и несколько старинных кирпичных коллекторов на реке Неглинной, построенных в начале прошлого века. Протяженность труб ливневой канализации в столице составляет около 7,9 тысячи километров. Ее обследованием и ремонтом занимаются 350 аварийных бригад «Мосводостока», в которых задействовано более 1 тысячи сотрудников. В прошлом году специалисты заменили более 9 тысяч смотровых и более 7 тысяч дождеприемных колодцев.
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