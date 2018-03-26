Утром в Пензе затруднено движение в центре города

По данным сервиса Яндекс. Карты, утром на дорогах Пензы затруднено дорожное движение.

На въезде в город затор образовался на Транспортной улице при выезде на Бакунинский мост — средняя скорость движения транспортного потока на этом участке не превышает 7 км/ч. Также затруднено движение после моста им. ФУ БХУХО.

В центре города пробка скопилась на пересечении улицы Суворова и Толстовского путепровода. Испытывают трудности автомобилисты на улице Пушкина при движении в сторону центра. Немного затруднено движение в районе Центрального рынка.

Небольшой затор образовался на улице Володарского при движении в сторону центра города. По возможности ищите пути объезда.

Серьезная пробка скопилась на улице Терновского в направлении центра. Затор начинается от пересечения с Ростовской улицей. Также стоят автомобилисты на прилегающих улицах — Петровской и Мясницкой.

Не удастся быстро проехать автомобилистам по улице 40 лет Октября в районе пересечения с Львовской улицей.