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Утром в Пензе затруднено движение в центре города
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Утром в Пензе затруднено движение в центре города 

PNZdrive 44 минуты назад
Фото: PNZdrive
По данным сервиса Яндекс. Карты, утром на дорогах Пензы затруднено дорожное движение.
На въезде в город затор образовался на Транспортной улице при выезде на Бакунинский мост — средняя скорость движения транспортного потока на этом участке не превышает 7 км/ч. Также затруднено движение после моста им. ФУ БХУХО.
В центре города пробка скопилась на пересечении улицы Суворова и Толстовского путепровода. Испытывают трудности автомобилисты на улице Пушкина при движении в сторону центра. Немного затруднено движение в районе Центрального рынка.
Небольшой затор образовался на улице Володарского при движении в сторону центра города. По возможности ищите пути объезда.
Серьезная пробка скопилась на улице Терновского в направлении центра. Затор начинается от пересечения с Ростовской улицей. Также стоят автомобилисты на прилегающих улицах — Петровской и Мясницкой.
Не удастся быстро проехать автомобилистам по улице 40 лет Октября в районе пересечения с Львовской улицей.
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