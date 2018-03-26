В метро Самары мужчина бегал по рельсам между «Гагаринской» и «Московской»

В воскресенье, 25 марта, примерно, в 12:30, в Самаре , на станции метро «Гагаринская», мужчина спрыгнул на рельсы и побежал в сторону станции «Московская», сообщает 63.ru со ссылкой на источник в оперативных структурах.

Чтобы «бегуна» не ударило током, сотрудники метрополитена отключили электричество. Движение поездов было приостановлено.

Мужчину задержали на подходе к станции «Московская», и доставили в ближайшее отделение полиции, после чего метрополитен заработал в обычном режиме.

Причина столь странного и опасного поступка устанавливается.