В метро Самары мужчина бегал по рельсам между «Гагаринской» и «Московской» 

В воскресенье, 25 марта, примерно, в 12:30, в Самаре, на станции метро «Гагаринская», мужчина спрыгнул на рельсы и побежал в сторону станции «Московская», сообщает 63.ru со ссылкой на источник в оперативных структурах.
Чтобы «бегуна» не ударило током, сотрудники метрополитена отключили электричество. Движение поездов было приостановлено.
Мужчину задержали на подходе к станции «Московская», и доставили в ближайшее отделение полиции, после чего метрополитен заработал в обычном режиме.
Причина столь странного и опасного поступка устанавливается.