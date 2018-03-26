180 тысяч самосвалов снега вывезли зимой с улиц Казани

Снегоплавильные станции Казани этой зимой переплавили рекордное количество снега, сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев на «деловом понедельнике» в мэрии.

На снегоплавилках утилизировали 630 тысяч тонн снега, в то время как всего с улиц Казани за зиму вывезли 900 тысяч тонн снега, который поместился бы в 180 тыс. самосвалов. Оставшийся снег складировали на 10 площадках, специально созданных в рамках операции «Буран». Самый сильный снегопад прошёл 5 февраля.

Для борьбы с гололедицей на городских дорогах за зиму использовали около 62 тысяч тонн песко-соляной смеси и порядка 10 тысяч тонн реагента.

С 15 апреля город перейдёт на летний режим содержания дорог. Уборку начнут с мойки улиц от скопившейся за зиму грязи. Дороги от противогололёдного реагента будут отмывать специальным шампунем.