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180 тысяч самосвалов снега вывезли зимой с улиц Казани
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180 тысяч самосвалов снега вывезли зимой с улиц Казани 

АиФ Казань 53 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Снегоплавильные станции Казани этой зимой переплавили рекордное количество снега, сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев на «деловом понедельнике» в мэрии.
На снегоплавилках утилизировали 630 тысяч тонн снега, в то время как всего с улиц Казани за зиму вывезли 900 тысяч тонн снега, который поместился бы в 180 тыс. самосвалов. Оставшийся снег складировали на 10 площадках, специально созданных в рамках операции «Буран». Самый сильный снегопад прошёл 5 февраля.
Для борьбы с гололедицей на городских дорогах за зиму использовали около 62 тысяч тонн песко-соляной смеси и порядка 10 тысяч тонн реагента.
С 15 апреля город перейдёт на летний режим содержания дорог. Уборку начнут с мойки улиц от скопившейся за зиму грязи. Дороги от противогололёдного реагента будут отмывать специальным шампунем.
О том, почему в 2018 году татарстанцы пережили два февраля — читайте в материале «АиФ-Казань».
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