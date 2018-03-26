Погода 27-29 марта в Новосибирске: просвета не видно

«Сейчас мы находимся в области активной планетарной высотной фронтальной зоны — это гигантская воздушная река с большими скоростями ветров в средней тропосфере, вдоль которой с запада на восток несутся у земли циклонические возмущения», — прокомментировал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин

Это вызвало облачную погоду с гололедными явлениями и обильными осадками в разной фазе — снег, мокрый снег, а кое-где даже дождь. Одновременно произошло усиление ветра в порывах до 15—

20 метров

в секунду.

При это наблюдается достаточно высокий температурный фон: ночью во вторник и среду ожидается температура от минус 2 до минус 7 градусов, местами до минус 13 градусов. Днем 27 и 28 марта столбик термометра покажет от минус 3 до плюс 3 градусов. В четверг, 29 марта, температура днем поднимется до плюс 6 градусов.

«По Новосибирской области мы опасных погодных условий не ожидаем, квалифицируем их как неблагоприятные. То есть достаточно дискомфортная погодная среда для людей практически всех возрастов. Пока просвета не видно», — констатировал Ренад Ягудин. Впрочем, он отметил, что в последние дни в регионе наблюдается температура выше климатической нормы.

Прогноз федерального Росгидрометцентра полностью совпадает с новосибирским Гидрометцентром. Специалисты из зарубежного сервиса Weather.com предсказывают чуть более холодную погоду — не выше 0 градусов днем 27 и 28 марта и около плюс 2 градусов в четверг. При этом западные синоптики утверждают, что каких-либо осадков в Новосибирской области не будет.

«Яндекс. Погода» также прогнозирует лишь небольшой снег утром 27 марта, затем же, по данным сервиса, стоит ожидать отсутствия осадков при сохранении пасмурной погоды. Насчет температуры «Яндекс. Погода» склонна согласиться с прогнозом Weather.com.

На сайте VN.ru всегда можно узнать погоду в данный момент по районам Новосибирской области. Для этого достаточно нажать интерактивную кнопку «Карта погоды» в левой колонке сайта в меню «Разделы» и по ссылке перейти на сервис областного правительства «Погода OnLine». Более подробную инструкцию читайте по ссылке.