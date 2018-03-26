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Синоптики: в Орловской области потеплеет до +5 градусов
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Синоптики: в Орловской области потеплеет до +5 градусов 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
По информации синоптиков Росгидрометцентра, сегодня, 26 марта, регион находится в области повышенного атмосферного давления. Ожидается погода преимущественно без осадков.
Днём сохранится переменная облачность. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составила -3.. -8°С, в низких местах до -11°С. Днем столбики термометров покажут 0.. +5°С. Атмосферное давление составило 742 мм р/с, в течение дня будет слабо расти.
Метеорологи отмечают, что жителям центральных областей предстоит пережить еще одну волну холода. По ночам до минус 10, местами до минус 15°. Днем будет солнечно, термометры покажут от 4 мороза до 3 тепла. Местами слабый снег.
Сообщение Синоптики: в Орловской области потеплеет до +5 градусов появились сначала на РИА 57.
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