Синоптики: в Орловской области потеплеет до +5 градусов

По информации синоптиков Росгидрометцентра, сегодня, 26 марта, регион находится в области повышенного атмосферного давления. Ожидается погода преимущественно без осадков.

Днём сохранится переменная облачность. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составила -3.. -8°С, в низких местах до -11°С. Днем столбики термометров покажут 0.. +5°С. Атмосферное давление составило 742 мм р/с, в течение дня будет слабо расти.

Метеорологи отмечают, что жителям центральных областей предстоит пережить еще одну волну холода. По ночам до минус 10, местами до минус 15°. Днем будет солнечно, термометры покажут от 4 мороза до 3 тепла. Местами слабый снег.