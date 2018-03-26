М. Ликсутов: Почти 5 млн единиц багажа досмотрели инспекторы службы безопасности метро в феврале 2018 г.

Почти 5 млн единиц багажа досмотрели инспекторы службы безопасности Московского метрополитена в феврале 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Почти 5 млн единиц багажа досмотрели инспекторы метро в феврале 2018 г. Это в 2,9 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такой рост связан с переходом досмотровых служб московского метрополитена на усиленный режим работы. На станциях увеличен штат инспекторов, возросло общее число проверок», — сказал М. Ликсутов.

Он отметил, что досмотр багажа позволяет выявить запрещенные к перевозке предметы. Проверка занимает всего несколько минут, однако помогает всесторонне защитить пассажиров метро.

«Мы просим москвичей с пониманием отнестись к подобным мероприятиям. Всего с начала года в метрополитене было выявлено 20 тыс. нарушений. Чаще всего пассажиров привлекают за безбилетный проезд, неправомерное использование транспортной карты, незаконное предпринимательство и попрошайничество», — заключил М. Ликсутов.