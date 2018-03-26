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М. Ликсутов: Почти 5 млн единиц багажа досмотрели инспекторы службы безопасности метро в феврале 2018 г.
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М. Ликсутов: Почти 5 млн единиц багажа досмотрели инспекторы службы безопасности метро в феврале 2018 г. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Почти 5 млн единиц багажа досмотрели инспекторы службы безопасности Московского метрополитена в феврале 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
«Почти 5 млн единиц багажа досмотрели инспекторы метро в феврале 2018 г. Это в 2,9 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такой рост связан с переходом досмотровых служб московского метрополитена на усиленный режим работы. На станциях увеличен штат инспекторов, возросло общее число проверок», — сказал М. Ликсутов.
Он отметил, что досмотр багажа позволяет выявить запрещенные к перевозке предметы. Проверка занимает всего несколько минут, однако помогает всесторонне защитить пассажиров метро.
«Мы просим москвичей с пониманием отнестись к подобным мероприятиям. Всего с начала года в метрополитене было выявлено 20 тыс. нарушений. Чаще всего пассажиров привлекают за безбилетный проезд, неправомерное использование транспортной карты, незаконное предпринимательство и попрошайничество», — заключил М. Ликсутов.
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