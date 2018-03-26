Снег в «уверенный плюс» ожидаются на Урале в начале недели

По данным синоптиков, 26 марта днем ожидается облачность, небольшой и мокрый снег, в некоторых районах метель и гололедица. Днем ожидается — 2, +3 градуса, ветер западный, юго-западный 6-11, днем порывы до 17 метров в секунду.

Во вторник ночью ожидается — 1, — 6, на севере — 8, — 13, днем — 1, +4. Будет облачно, местами будет идти умеренный снег, ветер западный, юго-западный 5-10, порывы до 17 метров в секунду. В среду будет облачно и снежно, ночью — 4, — 9, днем — 3, +2. Ветер юго-западный, южный 5-10, порывы до 15 метров.