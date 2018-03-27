Заболеваемость гриппом остается ниже эпидпорога

«Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в городе в сравнении с предыдущей неделей также не изменился, показатель заболеваемости не превысил средние многолетние значения», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению ниже эпидпорога на 3%, в частности, среди взрослого населения — на 25,2%, среди детей в возрасте от ноля до двух лет — на 17,8%, среди детей от трех до шести лет — на 0,5%, от семи до 14 лет — на 2,6%.