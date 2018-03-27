Заболеваемость гриппом остается ниже эпидпорога

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве на неделе с 19 по 25 марта остался ниже расчетных эпидемических пороговых величин, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на прошедшей неделе по сравнению с предыдущей неделей не изменилась, число заболевших осталось на прежнем уровне, показатели заболеваемости как в отдельных возрастных группах, так и по совокупному населению остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин», — говорится в сообщении.
Уточняется, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению ниже эпидпорога на 3%, в частности, среди взрослого населения — на 25,2%, среди детей в возрасте от ноля до двух лет — на 17,8%, среди детей от трех до шести лет — на 0,5%, от семи до 14 лет — на 2,6%.
«Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в городе в сравнении с предыдущей неделей также не изменился, показатель заболеваемости не превысил средние многолетние значения», — отметили в пресс-службе.
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора Москве, заключили в ведомстве.