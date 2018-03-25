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Дополнительные утренние рейсы будут организованы на маршруте автобуса №865 с 26 марта
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Дополнительные утренние рейсы будут организованы на маршруте автобуса №865 с 26 марта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Дополнительные утренние рейсы от метро «Планерная» до остановки «Черкизово» будут организованы на маршруте автобуса №865 с 26 марта, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«С 26 марта 2018 г. на маршруте автобуса №865 в утренние часы организуются дополнительные рейсы от метро «Планерная» до остановки «Черкизово», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что по всем дням недели первые автобусы будут отправляться: от остановки «Черкизово» — в 5:30; от метро «Планерная» — в 6:10.
Отмечается, что по укороченной трассе автобусы в зимний период будут курсировать с 5:30 до 8:30, а в летний период — с 5:30 до 8:00 по будням и с 5:30 до 7:00 по выходным.
«Работа укороченных рейсов в вечернее время сохраняется», — заключили в пресс-службе.
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