Московские больницы приглашают на дни открытых дверей

В апреле столичные медицинские учреждения проведут для москвичей дни открытых дверей. Горожане смогут получить консультацию у специалиста и пройти обследование, а также посетить познавательные мероприятия, сообщается на официальном

сайте

«Городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого весь месяц будет проводить акцию «Врачи — ветеранам». Пациентов проконсультируют уролог, кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, гинеколог. При необходимости ветераны смогут сделать УЗИ, рентген, сдать анализы», — говорится в сообщении.

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