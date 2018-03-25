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Московские больницы приглашают на дни открытых дверей
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Московские больницы приглашают на дни открытых дверей 

Москва меняется 34 минуты назад
Фото: Москва меняется
В апреле столичные медицинские учреждения проведут для москвичей дни открытых дверей. Горожане смогут получить консультацию у специалиста и пройти обследование, а также посетить познавательные мероприятия, сообщается на официальном
сайте
Мэра Москвы.
«Городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого весь месяц будет проводить акцию «Врачи — ветеранам». Пациентов проконсультируют уролог, кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, гинеколог. При необходимости ветераны смогут сделать УЗИ, рентген, сдать анализы», — говорится в сообщении.
Полную
программу
дней открытых дверей можно найти на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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