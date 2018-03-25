Историю спортивного клуба увековечили в бронзе и граните

26 марта исполняется ровно месяц, как заработали первые пять станций Большой кольцевой линии метро. За это время десятки тысяч пассажиров побывали на новых платформах, оценили удобные вестибюли, воспользовались пересадками на другие станции городской подземки и Московского центрального кольца. Удобно, комфортно и быстро стало добираться на запад столицы. О том, как создавался проект и кто его реализовывал, рассказывает «ВМ».

Строители продолжают возводить новые станции Большой кольцевой линии метро. В монолите готова «Нижняя Масловка», котлованы под северо-восточный участок ветки обустраивают у Сокольников, Рижского вокзала, вблизи «Авиамоторной» и других действующих станций. Кроме того, продолжаются работы у «Петровского парка» — создается переход на станцию «Динамо».

Эксперты в эфире сетевого вещания «ВМ» обсудили облик и технические особенности новой Кольцевой линии столичного метро. Специалисты, власти, жители, бизнес сходятся во мнении, что открытие первого участка Большой кольцевой линии стало историческим событием.

Геологический пирог

Строители совершили подвиг — сдали пять станций одновременно — от «Петровского парка» до «Делового центра».

— Все станции были запроектированы на небольшой глубине, — рассказал об особенностях первого отрезка ветки Александр Шаймухаметов, инженер производственнотехнического отдела АО «Объединение „Ингеоком“. — Первый участок Большой кольцевой линии метро пересек все геологические слои Москвы . Мы прошли и твердые известняки, и более вязкие грунты, в том числе глины.

По его словам, встретить все эти породы не так страшно, как подземные речки.

— Столкнувшись со стихией под землей, мы применяли заморозку грунтов, использовали двух— и трехкомпонентные составы для остановки воды, — уточнил он. — Заморозку применяли почти на всех наклонных ходах.

А еще весь район, в котором велось строительство, находился в зоне повышенной карстовой опасности. На глубине в крепких грунтах попадались полости, строители встретили скальные и разрушенные породы. Для проходки тоннелей применяли щиты с пригрузом забоя, на станционных котлованах — современную буровую технику.

Длинные перегоны, увязка инженерных систем и современных технологий безопасности — все это потребовало больших усилий от строителей в течение пяти лет, чтобы создать первый отрезок Большого кольца, работающего как одна артерия.

Идея кольца

Строительство Большой кольцевой обсуждалось давно. Но только в 2011 году было принято решение, и проект от концепции перешел в стадию реализации.

— „Большим кольцом“ Московского метрополитена во время строительства в 1940-х годах называлась современная Кольцевая линия — тогда проектировалось „Малое кольцо“, которое должно было пройти под бульварами.

В частности, на станции „Курская“ сохранились надписи на путевой стене: „Курская большого кольца 1945–1949“. Однако уже в начале 1950-х годов от проекта „Малого кольца“ отказались, — напомнил историк метро Александр Попов

Строительство второго кольца подземки предусматривал Генеральный план развития Москвы 1971 года. Новое кольцо должно было включить в себя Каховскую линию и северо-восточный участок Сокольнической ветки. Но в советские годы строительство так и не началось. Специалисты в 1980–2010-е годы обсуждали различные альтернативные проекты и варианты трассировки нового „пересадочного контура“ — как в виде кольца, так и в виде хордовых линий.

Поработать с китайцами

О том, какими будут станции на юго-западе Москвы, рассказала Ливия Царева, руководитель пресс-службы ООО „ИБТ“. Компания строит пять станций — две расположены на Калининско-Солнцевской линии, а три — на Большой кольцевой.

— Мы строим три станции на Большой кольцевой линии метро — „Зюзино“, „Калужская“ и „Улица Новаторов“. В идее каждой из них — историческая составляющая в проекте. На месте нынешнего района Зюзино, где будет построена станция метро, находилась усадьба Василия Зюзина — опричника Ивана Грозного . При этом станция названа по одноименному проспекту, который в 1965 году получил имя в честь города-героя Севастополя , — отметила она. — А вот „Улица Новаторов“ связана с историей создания домов первого периода индустриального домостроения.

По ее словам, третью на участке „Калужскую“ могут переименовать в „Воронцовскую“, по названию рядом расположенной усадьбы Воронцова. Сдать три станции планируется в 2020 году. Этот участок подрядчик будет стыковать с тем отрезком, который построит китайская компания. Их отрезок начнется с тупиков, которые возведет ООО „ИБТ“.

— Они уже привезли в Москву пять тоннелепроходческих щитов. Обещают назвать их в честь героинь сериала „Папины дочки“, — добавил Александр Попов. — Для китайцев это первый опыт строительства метро в другой стране. Это будет хорошей школой для них.

Большие перспективы

К 2025 году протяженность сети метро вырастет вдвое с учетом действующего Московского центрального кольца. Новые радиусы — Рублево-Архангельскую, Кожуховскую ветки и линии в Новую Москву — невозможно возвести без Большой кольцевой.

Тимур Башкаев отмечает, что железные дороги и метро сформируют скоростной транспортный каркас города. От его работы зависит функционирование всей агломерации. Быструю интеграцию нескольких видов транспорта обеспечат пересадочные узлы.

— Следующим этапом развития московского транспортного каркаса станет создание центральных диаметров. По задумке, пригородные электрички должны стать удобным наземным транспортом для пассажиров, интегрированным с другими системами, — заключает Александр Попов.

Станции станут основой для пересадочных узлов

Строителям предстоит сдать 26 станций Большого кольца и проложить от него новые линии метро.

Илья Маковский, первый вице-президент АО „Объединение „Ингеоком“:

— Наша компания впервые построила и сдала в один момент такой большой протяженный участок с пятью станциями. Стройка была очень сложная. На этой линии были тяжелые градостроительные и инженерно-геологические условия. Для освобождения площадок было необходимо вынести значительное количество подземных коммуникаций, проходка сооружения шла под массивами плотной городской застройки, под жилыми домами.

Владимир Жидкин , руководитель департамента развития новых территорий города Москвы:

— Четыре станции Сокольнической линии метро в Троицком и Новомосковском округах планируется построить до конца года. Этот важный участок метрополитена станет одним из приоритетных векторов развития транспортного каркаса Новой Москвы. Его протяженность составит 11,6 километра, он пройдет параллельно автомагистрали Солнцево — Бутово — Видное . В него войдут станции „Филатов Луг“, „Прокшино“, „Ольховая“ и „Столбово“. В будущем станция „Столбово“ станет пересадочной с одноименной станцией линии метро.

Альберт Суниев , заместитель генерального директора по девелопменту АО „Мосинжпроект“:

— На базе 20 станций Большой кольцевой линии метро построят транспортно-пересадочные узлы. На двух из них, „Шелепиха“ и „Нижегородская“, пересадку организуют по принципу „сухие ноги“.

ЦИФРА

69 километров cоставит протяженность Большой кольцевой линии метро. На ветке расположится 31 станция, включая существующий участок „Каховская — Каширская“. Его реконструируют.

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