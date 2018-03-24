Автобусы ГУП «Мосгортранс» перевезли на юго-востоке Москвы более 20 тыс. человек с утра

В связи с закрытием станций Таганско-Краснопресненской линии метро на юго-востоке Москвы , «Мосгортранс» запустил компенсационные маршруты между станциями. Отмечается, что в утренние часы автобусами воспользовались более 20 тысяч человек.

Автобусы КМ1, КМ2, КМ3 на юго-востоке Москвы перевезли больше 20 тыс. человек с утра

#ТКЛ pic.twitter.com/zLVUHJNV23

— Мосгортранс (@mosgortrans_ru)

March 24, 2018

В дневные часы интервалы движения компенсационных маршрутов немного увеличены.

Сейчас время проезда на КМ1 от «Выхино»: платф. Косино — 5 мин. «Лермонтовский просп.» — 7 мин. «Жулебино» — 15 мин.

— Мосгортранс (@mosgortrans_ru)

March 24, 2018

Фото © twitter.com/mosgortrans_ru Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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