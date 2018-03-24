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Автобусы ГУП «Мосгортранс» перевезли на юго-востоке Москвы более 20 тыс. человек с утра
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Автобусы ГУП «Мосгортранс» перевезли на юго-востоке Москвы более 20 тыс. человек с утра 

Москва меняется 24 марта 2018
Фото: Москва меняется
В связи с закрытием станций Таганско-Краснопресненской линии метро на юго-востоке Москвы, «Мосгортранс» запустил компенсационные маршруты между станциями. Отмечается, что в утренние часы автобусами воспользовались более 20 тысяч человек.
Автобусы КМ1, КМ2, КМ3 на юго-востоке Москвы перевезли больше 20 тыс. человек с утра
#ТКЛ pic.twitter.com/zLVUHJNV23
— Мосгортранс (@mosgortrans_ru)
March 24, 2018
В дневные часы интервалы движения компенсационных маршрутов немного увеличены.
Сейчас время проезда на КМ1 от «Выхино»: платф. Косино — 5 мин. «Лермонтовский просп.» — 7 мин. «Жулебино» — 15 мин.
— Мосгортранс (@mosgortrans_ru)
March 24, 2018
Фото © twitter.com/mosgortrans_ru  Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Автобусы ГУП «Мосгортранс» перевезли на юго-востоке Москвы более 20 тыс. человек с утра появились сначала на Москва Меняется.
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