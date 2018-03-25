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За три дня МКФ-2018 посетили более 50 тысяч человек
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За три дня МКФ-2018 посетили более 50 тысяч человек 

Москва меняется 28 минут назад
Фото: Москва меняется
Более 50 тысяч человек посетили III Московский культурный форум за три дня его проведения. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского.
«Московский культурный форум в третий раз проходит в «Манеже», и уже можно говорить о том, что он прошел очень успешно. За три дня работы форума около 50 тыс. гостей побывали на площадках наших различных учреждений. Форум еще будет работать до 22:00, и это еще может добавить новых посетителей», — сказал Александр Кибовский.
Напомним, что Московский культурный форум-2018 проходит с 23 по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж».
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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