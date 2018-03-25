В Калининградской области ожидается небольшое похолодание и снег с дождем

На предстоящей рабочей неделе в Калининграде ожидается похолодание.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ , понедельник будет единственным теплым днем недели — в дневные часы температура воздуха составит+7 градусов, ночью +1. Во вторник ночью -3, днем +3; в среду и четверг ночью -4, днем +2; в пятницу ночью -3, днем +3. Осадки в виде дождя и дождя со снегом прогнозируют ежедневно, кроме пятницы.

На сайте Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогноз составлен до четверга. Согласно нему, в понедельник ночью будет +8 днем и +2 ночью; во вторник, среду и четверг ночью от нуля до минус одного градуса, днем +3+4. Осадки в виде дождя и дождя со снегом прогнозируют ежедневно, кроме вторника.