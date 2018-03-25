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Погода в Тюмени на неделю: ожидаются пасмурные, но теплые дни с плюсом
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Погода в Тюмени на неделю: ожидаются пасмурные, но теплые дни с плюсом 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Следующая неделя в Тюмени ожидается теплой и весенней. С 26 по 31 марта температура воздуха в областной столице будет держаться на отметке +1 -1 градус.
Синоптики обещают небольшие осадки в виде мокрого снега. Дни будут облачные с редкими прояснениями.
В понедельник, 26 марта, температура воздуха достигнет +1 градуса. Ночью похолодает до -8 градусов, поэтому во вторник следует ждать гололед. Кстати, во вторник, воздух прогреется до +2 градусов.
В среду и четверг столбики термометра покажут +1 градус. К выходным немного похолодает до -4 градусов. В пятницу облака рассеются и тюменцы увидят солнце, но в субботу опять будет пасмурно.
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