Погода в Тюмени на неделю: ожидаются пасмурные, но теплые дни с плюсом

Следующая неделя в Тюмени ожидается теплой и весенней. С 26 по 31 марта температура воздуха в областной столице будет держаться на отметке +1 -1 градус.

Синоптики обещают небольшие осадки в виде мокрого снега. Дни будут облачные с редкими прояснениями.

В понедельник, 26 марта, температура воздуха достигнет +1 градуса. Ночью похолодает до -8 градусов, поэтому во вторник следует ждать гололед. Кстати, во вторник, воздух прогреется до +2 градусов.

В среду и четверг столбики термометра покажут +1 градус. К выходным немного похолодает до -4 градусов. В пятницу облака рассеются и тюменцы увидят солнце, но в субботу опять будет пасмурно.