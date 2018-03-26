Снегопады в Нижнем Новгороде продолжатся до конца марта

Последняя неделя марта выдастся для нижегородцев прохладной и снежной. Если в ее первые дни погода порадует плюсовой температурой, то затем зима вновь вернется. Об этом сообщает портал Gismeteo.

В понедельник 26 марта весь день будет пасмурно, воздух прогреется до 0…+3 градусов. К вечеру ожидаются небольшие дожди. Скорость юго-западного ветра составит 6 — 7 м/c.

Утро вторника 27 марта начнется со снегопадов. Днем они постепенно перейдут в дожди. Температура воздуха составит 0…+2 градуса, к вечеру похолодает до -3. Снегопады во второй половине дня возобновятся не прекратятся до ночи. Ветер ослабнет до 3 — 4 м/с, его направление останется прежним.

В среду 28 марта с утра также ожидаются небольшие снегопады. Днем погода будет ясной, столбики термометров опустятся до -5…-7 градусов. К ночи похолодает до -8, небо затянется облаками. Ветер придет с северо-запада, его скорость составит 4 — 5 м/с.

Утро четверга 29 марта будет ясным, но морозным. Термометры покажут -10…-13 градусов. К полудню потеплеет до -3…-4, вечером вновь похолодает до -8. Ветер сменит направление на западное и ослабнет до 3 м/c. К ночи вновь ожидаются небольшие снегопады.

Осадки ожидаются и утром в пятницу 30 марта. Затем снегопады прекратятся, небо ненадолго прояснится, но во второй половине дня нижегородцев вновь ожидает пасмурная погода. Утром термометры покажут -7…-10 градусов, днем температура воздуха поднимется до -2…-3, вечером опустится до -5. скорость юго-западного ветра составит 3 — 4 м/с.

Напомним, нижегородские синоптики прогнозируют приход весны в регион только в апреле.