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Синоптики рассказали, когда потепление придет в Москву
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Синоптики рассказали, когда потепление придет в Москву 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам экспертов, потепления в марте жителям столицы и области ждать не стоит.
Эксперт погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, когда в столицу и область придет долгожданное потепление.
Он отметил, что в Москве климатическая весна ожидается не раньше 3 апреля.
«Начиная с 3 апреля, с опозданием ровно на неделю, в столицу придет климатическая весна — мощное потепление, которое к Пасхе, к Благовещению приведет к очень высоким температурным показателям», — рассказал Тишковец.
По его словам, в марте потепления жителям Московской области ждать не стоит. В ночное время суток температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, днем же столбик термометра поднимется до нуля.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 26 марта, в Москве из-за усиления ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
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