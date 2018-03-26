Синоптики рассказали, когда потепление придет в Москву

По словам экспертов, потепления в марте жителям столицы и области ждать не стоит.

Эксперт погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, когда в столицу и область придет долгожданное потепление.

Он отметил, что в Москве климатическая весна ожидается не раньше 3 апреля.

«Начиная с 3 апреля, с опозданием ровно на неделю, в столицу придет климатическая весна — мощное потепление, которое к Пасхе, к Благовещению приведет к очень высоким температурным показателям», — рассказал Тишковец.

По его словам, в марте потепления жителям Московской области ждать не стоит. В ночное время суток температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, днем же столбик термометра поднимется до нуля.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 26 марта, в Москве из-за усиления ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности.