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Синоптики прогнозируют «мощное потепление» в Москве с 3 апреля
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Синоптики прогнозируют «мощное потепление» в Москве с 3 апреля 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Климатическая весна придёт в Москву 3 апреля — начнётся мощное потепление. Об этом заявил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. «До конца марта мы ещё остаёмся в холоде — ночью -5…-10 °C, днём около нуля. Начиная с 3 апреля, с опозданием ровно на неделю, в столицу придёт климатическая весна — мощное потепление, которое к Пасхе, к Благовещению приведёт к очень высоким температурным показателям», — приводит РИА Новости его слова.
Синоптик также отметил, что снег в российской столице растает до 17 апреля, а к 20-25 апреля снежный покров сойдёт в лесах.
Ранее сообщалось, что воскресенье, 25 марта, стало самым тёплым днём в Москве с начала 2018 года.
В середине марта издание «Реальное время» передавало, что в Уфе побит температурный рекорд за 58 лет.
RT на русском: последние новости
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