Синоптики прогнозируют «мощное потепление» в Москве с 3 апреля

Климатическая весна придёт в Москву 3 апреля — начнётся мощное потепление. Об этом заявил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец . «До конца марта мы ещё остаёмся в холоде — ночью -5…-10 °C, днём около нуля. Начиная с 3 апреля, с опозданием ровно на неделю, в столицу придёт климатическая весна — мощное потепление, которое к Пасхе, к Благовещению приведёт к очень высоким температурным показателям», — приводит РИА Новости его слова.

Синоптик также отметил, что снег в российской столице растает до 17 апреля, а к 20-25 апреля снежный покров сойдёт в лесах.

Ранее сообщалось, что воскресенье, 25 марта, стало самым тёплым днём в Москве с начала 2018 года.