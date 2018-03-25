Синоптик предупредили москвичей о «приходе весны»

Климатическая весна придет в Москву не раньше 3 апреля. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец

Метеоролог отметил, что до конца марта столица будет оставаться во власти холода. Температура ночью составит от -5 -10 градусов, а днем будет в районе нуля.

«Начиная с 3 апреля, с опозданием ровно на неделю, в столицу придет климатическая весна — мощное потепление, которое к Пасхе, к Благовещению приведет к очень высоким температурным показателям», — обнадежил москвичей Тишковец.