«По Московии пройдет холодный фронт»: синоптик рассказал о погоде в последнюю неделю марта

Предстоящая рабочая неделя в столичном регионе отметится несколькими переходами от циклона к антициклону. Сначала погода будет теплой, затем в Москву и область вновь придут морозы, рассказал телеканалу «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В первый день новой недели влияние на погоду будет оказывать теплый сектор атлантического циклона. В Москве и по области облачно, с прояснениями, днем пройдут небольшие осадки. Ближайшей ночью в Москве, по области от 0 до -5 градусов. В дневные часы в столице +2, +4, по области от 0 до +5 градусов

— Михаил Леус.

По словам синоптика, 26 марта атмосферное давление будет меняться мало и останется ниже нормы. В частности, барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба.

Однако на тепло москвичи могут рассчитывать только в понедельник. Уже 27 числа в регион вернутся холода и северный ветер.

Во вторник по территории Московии пройдет холодный фронт. Погода будет облачная, днем с прояснениями, пройдет небольшой снег

— ведущий специалист центра «Фобос».

Температура в столице ночью упадет до трех градусов мороза, по в области — до минус шести. В дневные часы станет немного теплее.

В среду и четверг антициклон разгонит облака, а снег прекратится. Леус отметил, что в эти дни температура воздуха будет лишь немногим превышать нулевую отметку.

В конце недели В Москву вновь придет циклон. Облаков станет больше местами, закружит небольшой снег. Однако температурный фон в этот день изменится мало.