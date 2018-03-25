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«По Московии пройдет холодный фронт»: синоптик рассказал о погоде в последнюю неделю марта
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«По Московии пройдет холодный фронт»: синоптик рассказал о погоде в последнюю неделю марта 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Предстоящая рабочая неделя в столичном регионе отметится несколькими переходами от циклона к антициклону. Сначала погода будет теплой, затем в Москву и область вновь придут морозы, рассказал телеканалу «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В первый день новой недели влияние на погоду будет оказывать теплый сектор атлантического циклона. В Москве и по области облачно, с прояснениями, днем пройдут небольшие осадки. Ближайшей ночью в Москве, по области от 0 до -5 градусов. В дневные часы в столице +2, +4, по области от 0 до +5 градусов
— Михаил Леус.
По словам синоптика, 26 марта атмосферное давление будет меняться мало и останется ниже нормы. В частности, барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба.
Однако на тепло москвичи могут рассчитывать только в понедельник. Уже 27 числа в регион вернутся холода и северный ветер.
Во вторник по территории Московии пройдет холодный фронт. Погода будет облачная, днем с прояснениями, пройдет небольшой снег
— ведущий специалист центра «Фобос».
Температура в столице ночью упадет до трех градусов мороза, по в области — до минус шести. В дневные часы станет немного теплее.
В среду и четверг антициклон разгонит облака, а снег прекратится. Леус отметил, что в эти дни температура воздуха будет лишь немногим превышать нулевую отметку.
В конце недели В Москву вновь придет циклон. Облаков станет больше местами, закружит небольшой снег. Однако температурный фон в этот день изменится мало.
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в связи с усилением ветра. По прогнозам, его порывы составят до 15 метров в секунду.
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