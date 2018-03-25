«Фобос»: 25 марта стало самым теплым днем в столице с начала года

«Сегодня, уже в 15:00, столбики термометров на московской метеостанции ВДНХ, поднялись до отметки плюс 5,5 градусов, а к 16:00 температура подросла до плюс 6,2 градусов. Таким образом, 25 марта стало самым теплым днем в столице с начала календарной зимы и с начала года», — говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что до этого самым теплым днем являлось 20 марта, когда максимальная температура воздуха достигла плюс 5,4 градуса.

«При этом пока март остается холодным, его средняя температура отстает от нормы более чем на 4 градуса, и до сих пор не было ни одного дня с положительной среднесуточной температурой. Добавим, причиной такого повышения температуры являются юго-западные ветры, сформировавшиеся на южной периферии атлантического циклона, и пробивающиеся сквозь облака яркие лучи весеннего солнца», — заключили в «Фобосе».