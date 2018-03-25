Александр Кибовский поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с нашим профессональным праздником, с Днём работника культуры.

Москва является крупнейшим культурным мегаполисом мира. Культурная жизнь столицы традиционно привлекает жителей не только нашего города, но и гостей из всех регионов России и разных стран мира.

В Москве более 10 тысяч культурных адресов во всех районах города. Ежегодно модернизируются наши театры, музеи, библиотеки, школы искусств и дома культуры. Появляются новые творческие центры и площадки. Открываются благоустроенные парки. Новый парк «Зарядье» уже стал одной из самых современных и популярных достопримечательностей столицы. За полгода его посетили более 3,5 млн человек. Близится к завершению строительство в Зарядье великолепного концертного зала, который станет одной из главных музыкальных и оперных площадок России.

В 2017 году Правительством Москвы принят комплекс программ, направленных на системное развитие культурных процессов столицы. Проект Мэра Москвы «Музеи — детям», бесплатно открывший городские музеи и выставочные залы для школьников, уже привлек сотни тысяч ребят, в том числе тех, кто впервые пришел увидеть многочисленные экспозиции.

Большое внимание уделяется москвичам старшего поколения. В этом году стартовал проект Мэра Москвы «Активное долголетие». В городских домах культуры, творческих центрах, библиотеках и школах искусств уже работают десятки групп, в которых сотни ветеранов своим примером показывают, что творческая активность является залогом бодрости и здоровья.

В 2018 году начинается реализация масштабного проекта Мэра Москвы «Искусство — детям». Впервые на системной основе будет проведена модернизация всех столичных школ искусств — отремонтированы полторы сотни зданий, классы обеспечены специальной мебелью и оборудованием, для ребят закуплены 15 тысяч новых музыкальных инструментов.

Каждому педагогу, обучающему наших детей, дополнительно к зарплате теперь выплачивается грант Мэра Москвы.

С 2018 года городские театры перешли на грантовую систему финансирования. Новая система, поддержанная театральным сообществом, стала реальностью. Этот важный шаг является не просто изменением бюджетных процессов. Он иначе определяет положение театров — повышается их творческая самостоятельность, снижаются бюрократические барьеры, создается более удобная и комфортная среда для основной деятельности.

Все эти новые начинания и проекты дополняют те культурные процессы и достижения, которыми традиционно гордится наша столица, которым посвящена вся Ваша творческая судьба.

В этот весенний день поздравляю всех, кто ежедневно трудится и творит в московских театрах, музеях, библиотеках, культурных центрах, концертных организациях, школах искусств, кинотеатрах, парках культуры и отдыха.

Желаю всем Вам, дорогие коллеги, здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей большой и очень важной работе!