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Долгожданное тепло. Весна навестит столицу на следующей неделе
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Долгожданное тепло. Весна навестит столицу на следующей неделе 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Фактическая весна придет в столицу одновременно с климатической во вторник, 27 марта. Однако, как предупредили синоптики, теплая погода будет радовать горожан недолго.
"В начале следующей недели можно рассчитывать опять на потепление, причем довольно существенное − днем плюс 1 − плюс 6 градусов", − сообщается на сайте «Метеоновости». Специалисты пояснили, что тепло в столицу принесет очередной североатлантический циклон, который движется по северу Европейской территории в направлении Урала.
При этом, по словам метеорологов, благодаря циклону приход фактической весны совпадет с наступлением климатической. Во вторник, 27 марта, среднесуточная температура воздуха будет равняться примерно 0 градусов. В ночное время столбики термометров покажут от 0 до минус 2 градусов, а днем ожидается до 2 градусов выше нуля.
Тем не менее к концу марта на смену весенней погоде вновь придет мороз, а температура вернется к показателям, характерным для начала месяца.
Ранее сообщалось, что на понедельник, 26 марта, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Как уточнили в Гидрометцентре РФ, скорость ветра в порывах может достигать 15 метров в секунду.
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