Ещё
В Костроме появится новый автобусный маршрут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Костроме появится новый автобусный маршрут 

Kostroma.Today 46 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме появится новый автобусный маршрут «площадь Сусанинская — поселок Козелино», узнал KOSTROMA.TODAY. Он начнет работу завтра, 26 марта.
«Маршрут будет обслуживаться одной единицей подвижного состава большой вместимости марки «ПАЗ». Путь следования указанного маршрута: улица Советская — улица Подлипаева — улица Магистральная — улица Е. Ермакова — улица Голубкова — улица Беленогова Юрия — улица Заволжская — улица Ярославская — улица Широкова — улица Московская — улица Городская — улица Коминтерна», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
По будням он будет выполнять 22 рейса туда и обратно.
Время отправления автобуса от остановочного пункта «Площадь Сусанинская»: 6:42, 7:40, 8:40, 9:40, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 16:15, 17:15, 18:15.
Время отправления автобуса от остановочного пункта «Поселок Козелино»: 7:10, 8:10, 9:10, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45.
Маршрут №76 будет работать в прежнем режиме.
Kostroma.Today: последние новости
Костромича на «Фабрике звезд» вогнали в краску шутки Ксении Собчак о сексе В Костроме будут судить мужчину по имени Анастасия Костромичка лишилась авто из-за вкусного йогурта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово105
МВД и СБ Украины перешли на сторону России510
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ30
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой60
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете242
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары Криминал
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение