В Костроме появится новый автобусный маршрут

Костроме появится новый автобусный маршрут «площадь Сусанинская — поселок Козелино», узнал KOSTROMA.TODAY. Он начнет работу завтра, 26 марта.

«Маршрут будет обслуживаться одной единицей подвижного состава большой вместимости марки «ПАЗ». Путь следования указанного маршрута: улица Советская — улица Подлипаева — улица Магистральная — улица Е. Ермакова — улица Голубкова — улица Беленогова Юрия — улица Заволжская — улица Ярославская — улица Широкова — улица Московская — улица Городская — улица Коминтерна», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

По будням он будет выполнять 22 рейса туда и обратно.

Время отправления автобуса от остановочного пункта «Площадь Сусанинская»: 6:42, 7:40, 8:40, 9:40, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 16:15, 17:15, 18:15.

Время отправления автобуса от остановочного пункта «Поселок Козелино»: 7:10, 8:10, 9:10, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45.

Маршрут №76 будет работать в прежнем режиме.