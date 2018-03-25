На Москву обрушились сильные порывы ветра

Днем в столице ожидается от 1 до 3 градуса тепла.

В воскресенье, 25 марта, в районе московского аэропорта Шереметьево были зафиксированы порывы ветра, достигающие 12 метров в секунду.

— Ветер западного и юго-западного направлений дул со средней скоростью два-пять метров в секунду, в районе МГУ порывы достигали семи метров в секунду, в районе ТСХА — восемь метров в секунду, в Шереметьеве ветер усиливался до 12 метров в секунду, — сообщается на сайте «Метеоновости».

Синоптики также отмечают пониженное давление. Его значение составляет 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха достигла 53 процентов.

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