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На Москву обрушились сильные порывы ветра
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На Москву обрушились сильные порывы ветра 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Днем в столице ожидается от 1 до 3 градуса тепла.
В воскресенье, 25 марта, в районе московского аэропорта Шереметьево были зафиксированы порывы ветра, достигающие 12 метров в секунду.
— Ветер западного и юго-западного направлений дул со средней скоростью два-пять метров в секунду, в районе МГУ порывы достигали семи метров в секунду, в районе ТСХА — восемь метров в секунду, в Шереметьеве ветер усиливался до 12 метров в секунду, — сообщается на сайте «Метеоновости».
Синоптики также отмечают пониженное давление. Его значение составляет 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха достигла 53 процентов.
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