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Проект реновации пятиэтажек может быть претендентом на премию MIPIM Awards 2019 — Кузнецов
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Проект реновации пятиэтажек может быть претендентом на премию MIPIM Awards 2019 — Кузнецов 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Об этом в Каннах рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузцецов.
«Удачные комплексные решения в рамках программы реновации могут претендовать на премию MIPIM Awards. Построенные дома могут быть выдвинуты и как лучшие проекты жилой застройки, и как лучшие проекты урбанистической регенерации. Ведь «Зарядье» в этом году представлено в номинации «регенерация территории». И реновация — это та же регенерация…», — отметил Сергей Кузнецов.
Отмечается, что отдельной темой в Каннах стала программа реновации. Ей был посвящен круглый стол «Глобальный поворот: реновация жилого фонда в Москве», где были показаны проекты участников архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепций экспериментальных площадок.
Уточняется, что всего в работе MIPIM-2018 приняли участие около 600 россиян и 222 компании из России.
Фото © J. Gorin / Image & Co для MIPIM
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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