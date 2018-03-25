Проект реновации пятиэтажек может быть претендентом на премию MIPIM Awards 2019 — Кузнецов

Об этом в Каннах рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузцецов.

«Удачные комплексные решения в рамках программы реновации могут претендовать на премию MIPIM Awards. Построенные дома могут быть выдвинуты и как лучшие проекты жилой застройки, и как лучшие проекты урбанистической регенерации. Ведь «Зарядье» в этом году представлено в номинации «регенерация территории». И реновация — это та же регенерация…», — отметил Сергей Кузнецов

Отмечается, что отдельной темой в Каннах стала программа реновации. Ей был посвящен круглый стол «Глобальный поворот: реновация жилого фонда в Москве», где были показаны проекты участников архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепций экспериментальных площадок.

Уточняется, что всего в работе MIPIM-2018 приняли участие около 600 россиян и 222 компании из России

Фото © J. Gorin / Image & Co для MIPIM

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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