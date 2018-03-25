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Весна навестит москвичей на будущей неделе
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Весна навестит москвичей на будущей неделе 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Потепление принесет очередной североатлантический циклон.
Во вторник, 27 марта, фактическая весна придет в Москву вместе с климатической, однако теплая погода недолго будет радовать жителей столицы.
— В начале следующей недели можно рассчитывать опять на потепление, причем довольно существенное — днем плюс 1, плюс 6 градусов. Его принесет очередной североатлантический циклон, который тоже перемещается по северу Европейской территории в направлении к Уралу, — сообщается на сайте «Метеоновости».
Отмечается, что благодаря циклону синоптики прогнозируют одновременный приход и фактической, и климатической весны.
По данным специалистов, во вторник среднесуточная температура составит порядка 0 градусов. Ночью столбики термометров покажут 0-минус 2 градуса, а днем — 0-плюс 2 градуса.
Однако в конце месяца весеннюю погоду снова сменит мороз со значениями температуры, свойственных началу марта.
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