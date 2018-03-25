Начало рабочей недели в Омской области будет ветреным и снежным

В начале рабочей недели на территори Омской области сохранится ветреная и снежная погода. При этом темпераьтура воздуха будет постепенно повышаться.

Так, в понедельник, 26 марта, по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», в ночные часы столбик термометра опустится до отметки -11 градусов, при прояснении до -16. Температура воздуха днём — 0…-5 градусов. Скорость ветра 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Днём и ночью ожидаются осадки разной интенсивности в виде снега.

Во вторник, 27 марта местами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 19 м/с. Температура ночью -7… -12 градусов, при прояснении до -18, днем -3… +2 градуса.

В среду, 28 марта, Местами небольшие осадки в виде снега и дождя. Ветер юго-западный 3-8 м/с, в отдельных районах порывы до 13 м/с. Температура ночью -6… -11 градусов, днём -1… +4 градусов.