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Начало рабочей недели в Омской области будет ветреным и снежным
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Начало рабочей недели в Омской области будет ветреным и снежным 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В начале рабочей недели на территори Омской области сохранится ветреная и снежная погода. При этом темпераьтура воздуха будет постепенно повышаться.
Так, в понедельник, 26 марта, по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», в ночные часы столбик термометра опустится до отметки -11 градусов, при прояснении до -16. Температура воздуха днём — 0…-5 градусов. Скорость ветра 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Днём и ночью ожидаются осадки разной интенсивности в виде снега.
Во вторник, 27 марта местами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 19 м/с. Температура ночью -7… -12 градусов, при прояснении до -18, днем -3… +2 градуса.
В среду, 28 марта, Местами небольшие осадки в виде снега и дождя. Ветер юго-западный 3-8 м/с, в отдельных районах порывы до 13 м/с. Температура ночью -6… -11 градусов, днём -1… +4 градусов.
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