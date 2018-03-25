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Сильные порывы ветра зафиксировали в Московском регионе в воскресенье
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Сильные порывы ветра зафиксировали в Московском регионе в воскресенье 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Утром в воскресенье в районе столичного аэропорта «Шереметьево» порывы ветра усилились до 12 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».
Температура воздуха повсеместно была отрицательная и колебалась от минус 0,5 градуса на опорной метеостанции города ВДНХ до минус 5,4 градуса на юге Москвы. Осадков нигде не отмечалось.
«Ветер западного и юго-западного направлений дул со средней скоростью 2-5 метров в секунду, в районе МГУ порывы достигали 7 метров в секунду, в районе ТСХА — 8 метров в секунду, в «Шереметьеве» ветер усиливался до 12 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Атмосферное давление немного ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 53%.
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